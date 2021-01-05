أمير قطر يشكر خادم الحرمين وولي العهد

أعرب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على الحفاوة وحسن الاستقبال اللذين قوبل بهما والوفد المرافق له أثناء مشاركته في اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأشاد أمير قطر في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد، إثر مغادرته محافظة العلا، بالأجواء الأخوية التي سادت الاجتماع، وبالجهود التي بذلت من أجل إنجاحه، مؤكدا أن نتائجه الإيجابية ستعزز مسيرة مجلس التعاون، وتعود بالخير على الشعوب الخليجية، وترسخ التضامن في مواجهة التحديات التي تتعرض لها المنطقة.



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