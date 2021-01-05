36 وسيلة إعلام محلية وعالمية تغطي القمة

فيما أطلقت وكالة الأنباء السعودية عبر موقعها الإلكتروني أيقونة خاصة لمواكبة أعمال القمة، استحوذت قمة مجلس التعاون الخليجي في العلا على اهتمام وسائل الإعلام العربية والعالمية.

وهيأت وزارة الإعلام مركزا إعلاميا للقمة، بمشاركة أكثر من 55 إعلاميا يمثلون 36 وسيلة إعلامية محلية وعالمية، إلى جانب منصة إلكترونية ينشر من خلالها المحتوى الإعلامي للوكالات والمؤسسات الإعلامية. وشهدت القمة متابعة عالمية كبيرة على المستوى التلفزيوني والرقمي، وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، إن السعودية تحركت لإنهاء النزاع الإقليمي المستمر منذ سنوات مع قطر.

وتصدر وسم «#نورت_المملكه_ياتميم» موقع تويتر في المملكة، بالتزامن مع استضافة المملكة القمة الخليجية الـ41، التي حضرها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد. وأشاد العديد من المغردين بجهود حل الأزمة مع قطر وبزيارة الشيخ تميم بن حمد إلى المملكة العربية السعودية، حيث كان في استقباله الأمير محمد بن سلمان، وهي الزيارة الأولى لأمير قطر منذ بدء الأزمة في يونيو عام 2017.