خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من سُلطان عُمان

وتسلم الرسالة وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله خلال استقباله وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي، اليوم على هامش اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية، وآفاق التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى بحث مجمل الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية ومناقشة عدد من الموضوعات المُدرجة على جدول أعمال القمة الخليجية.
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