أمير دولة قطر يغادر العلا

غادر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والوفد المرافق له محافظة العلا مساء اليوم. وكان في وداعه لدى مغادرته ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. كما كان في وداعه الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان. وكان ولي العهد قد تجول بصحبة أمير دولة قطر في بعض المواقع التاريخية في محافظة العلا.



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