ولي العهد يلتقي أمير قطر

التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان ، في قاعة مرايا بالعلا اليوم أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز العمل الخليجي المشترك. حضر اللقاء صاحب السمو، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الدكتور مساعد بن محمد العيبان. فيما حضر من الجانب القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، والشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس الديوان الأميري، والشيخ خليفة بن حمد آل ثاني.



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