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«بيونتك»: سنوفر لقاح كورونا لتطعيم الجميع بحلول الصيف

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ابوظبي - سيف اليزيد - قال أوجور شاهين، رئيس شركة «بيونتك» الألمانية للأدوية، إن مختبره سيوفر اللقاح المضاد لفيروس المستجد الذي طورته، بالتعاون مع شركة «فايرز» الأميركية بكميات كافية خلال العام الحالي. 
وفي حفل استقبال أقامته مالو دراير، رئيسة حكومة ولاية راينلاند بفالتس (عاصمتها ماينتس حيث يقع مقر الشركة) بمناسبة العام الجديد، قال شاهين «سيكون بمقدورنا توفير كمية كافية من اللقاح بحلول الصيف» بحيث يمكن تطعيم كل من يرغب في ذلك.
وأضاف أن بيونتك سرعان ما لاحظت، بناء على أعمال بحث سابقة، أن ما يُعْرَف بمرسال الحمض النووي الريبوزي يخلق فرصة لخلق رد فعل دفاعي مستهدف من أجل تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا على نحو سريع للغاية «وكان هذا التزاماً بالنسبة لنا».
من جانبها، قالت دراير:«ما يجعلني فخورة كرئيسة حكومة هو أن شركة من ماينتس طورت مثل هذا اللقاح عالي الفعالية».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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