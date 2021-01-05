«بيونتك»: سنوفر لقاح كورونا لتطعيم الجميع بحلول الصيف

ابوظبي - سيف اليزيد - قال أوجور شاهين، رئيس شركة «بيونتك» الألمانية للأدوية، إن مختبره سيوفر اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد الذي طورته، بالتعاون مع شركة «فايرز» الأميركية بكميات كافية خلال العام الحالي.

وفي حفل استقبال أقامته مالو دراير، رئيسة حكومة ولاية راينلاند بفالتس (عاصمتها ماينتس حيث يقع مقر الشركة) بمناسبة العام الجديد، قال شاهين «سيكون بمقدورنا توفير كمية كافية من اللقاح بحلول الصيف» بحيث يمكن تطعيم كل من يرغب في ذلك.

وأضاف أن بيونتك سرعان ما لاحظت، بناء على أعمال بحث سابقة، أن ما يُعْرَف بمرسال الحمض النووي الريبوزي يخلق فرصة لخلق رد فعل دفاعي مستهدف من أجل تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا على نحو سريع للغاية «وكان هذا التزاماً بالنسبة لنا».

من جانبها، قالت دراير:«ما يجعلني فخورة كرئيسة حكومة هو أن شركة من ماينتس طورت مثل هذا اللقاح عالي الفعالية».