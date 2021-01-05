روسيا تطعم أكثر من مليون شخص ضد كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت روسيا، اليوم الثلاثاء، أنها أعطت التطعيم لأكثر من مليون شخص ضد مرض كوفيد- 19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة أنباء «ريا نوفوستي» عن ألكسندر جينسبرج، رئيس معهد «جماليا» لأبحاث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة قوله إنه يتم منح حوالي 100 ألف جرعة من اللقاح كل يوم.

وطور معهد «جماليا» أول لقاح في العالم تمت الموافقة عليه. وبدأت روسيا حملة التطعيم في أوائل شهر ديسمبر الماضي.

وتخطط روسيا لإنتاج نصف مليار جرعة من لقاح مضاد لكورونا في العام الجاري، تخصص للتصدير.

وانخفض عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في روسيا مؤخرا، حيث تم تسجيل 24200 حالة إصابة جديدة، اليوم الثلاثاء، مقارنة بأعلى عدد سجل مؤخراً، وبلغ 28 ألف إصابة خلال 24 ساعة.