إسرائيل واليونان تبرمان اتفاقية دفاعية

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أنها أبرمت اتفاقية في مجال الدفاع مع اليونان تنص بشكل خاص على إنشاء مدرسة طيران للقوات الجوية اليونانية.

وتمتد هذه الاتفاقية بين الحكومتين لمدة 20 عاماً، وتبلغ «نحو 1.8 مليار دولار». وتنص على إنشاء وتشغيل مدرسة طيران للقوات الجوية اليونانية من قبل شركة «إلبيت سيستمز» الإسرائيلية.

كما تشمل الاتفاقية الحصول على عشر طائرات تدريب من طراز «ام-346»، التي تنتجها شركة «ليوناردو سبا» الإيطالية وتجهزها شركة «ألبيت»، وصيانة طائرات التدريب اليونانية «تي-6» وتوريد أجهزة المحاكاة والتدريب، بحسب بيان للوزارة.

ونقل البيان عن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس «هذه شراكة طويلة الأمد تصب في مصالح إسرائيل واليونان، وتخلق مئات فرص العمل في كلا البلدين، وستعزز الاستقرار في البحر المتوسط».

تشهد العلاقات بين اليونان وتركيا خلافاً حاداً، وكثف البلدان في الأشهر الأخيرة التصريحات العالية اللهجة والمناورات العسكرية. وسبب الخلاف الرئيسي هو حملة تنقيب عن حقول غاز تجريها تركيا في مناطق بحرية تابعة لليونان.

ووافق البرلمان اليوناني، في منتصف ديسمبر الماضي، على شراء 18 طائرة مقاتلة من طراز «رافال» من فرنسا، ومن المقرر أن توقع اليونان معها أيضاً اتفاقية في مجال الدفاع.

وذكرت الصحافة اليونانية بعد زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في أواخر سبتمبر، أن أثينا تدرس أيضاً شراء 20 طائرة إف -35 من الولايات المتحدة.



