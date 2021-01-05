حفظ وكتابة وصية “قاسم سليماني” 100 مرة … عقاب جديد في إيران!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 5 يناير 2021 10:16 مساءً - منذ 44 دقيقة

آخر تحديث: 5 - يناير - 2021 9:43 مساءً

لم تستطع إيران هضم خسارتها لقائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني الذي قتل إثر غارة أمريكية، مطلع العام الماضي، في العاصمة العراقية بغداد.

إيران التي لا تكرر كالببغاء نيتها الرد على مقتل سليماني، يبدو أنها سترد عبر فرض “عقوبة” كشفت حج الألم الذي تعيشه على فقدانه، من خلال إجبار “سارقين” على حفظ وصية سليماني وكتابتها أيضا.

وفي التفاصيل، أدانت محكمة إيرانية رجلين متهمين بالسرقة بعقوبة غريبة، حيث قضت عليهما بإعادة كتابة وصية قائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني، 100 مرة، وحفظ محتويات الوصية لتسميعها لدى الجهات القضائية، بحسب “إرم نيوز

وقرر القاضي الإيراني، صادق أنصاري بور، رئيس محكمة ”جاروسا“ التابعة لمحافظة كهكيلوية وبوير أحمد (جنوب غرب إيران) هذه العقوبة، قائلًا: ”السارقان أقدما على سرقة كابلات كهربائية عمومية، وبعد تحقيق السلطات القضائية، قررت المحكمة إدانتهما بدفع مبلغ 40 مليون ريال لصالح صندوق الحكومة، فضلًا عن إعادة كتابتهما لوصية قاسم سليماني 100 مرة“.

وأضاف القاضي الإيراني في تصريحات نقلتها وكالة أنباء ”فارس“ المحلية، اليوم الثلاثاء، أن“السارقين مكلفان أيضًا بحفظ محتويات وصية سليماني، إذ من المقرر أن يكونا جاهزين لتسميع محتويات الوصية في حضور وحدة تنفيذ الأحكام الجنائية“.

واعتبرت الوكالة الإيرانية أن“هذه العقوبة الثورية تأتي في الذكرى السنوية لرحيل قاسم سليماني، وذلك لكي تكون درسًا للقضاة وغيرهم من المسؤولين“.