اليمن ترحب بجهود إعادة اللحمة بين الاشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي

محمد الفلاح - الثلاثاء 5 يناير 2021

رحبت الجمهورية اليمنية، اليوم، بالجهود الصادقة لإعادة اللحمة بين الاشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.



واعربت وزارة الخارجية في بيان تلقت وفقا لوكالة الانباء اليمنية، عن تطلع الجمهورية اليمنية بأن تعمل القمة الخليجية الـ ٤١ المنعقدة في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية، على معالجة القضايا العالقة وعودة العلاقات الخليجية الى مجراها الطبيعي تحقيقاً لتطلعات قادة وشعوب المنطقة.

وعبر البيان، عن تقدير الجمهورية اليمنية العالي لحرص قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في توحيد الصف ولم الشمل من أجل مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة..مثمناً الجهود المبذولة في هذ الشأن وعلى رأسها جهود الاشقاء في دولة الكويت برعاية امير الكويت سمو الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح والتي جاءت تتويجاً لجهود الامير الراحل صباح الاحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه.