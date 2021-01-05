انتقدت الولايات المتحدة إعلان إيران البدء في عملية تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 20 في المئة، قائلة إن ذلك من أشكال "الابتزاز النووي".

وتزيد هذه النسبة كثيرا عن الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي لعام 2015، والذي انسحبت منه واشنطن عام 2018.

وقال متحدث باسم وزارة باسم الخارجية الأمريكية شريطة عدم الكشف عن اسمه "تخصيب إيران لليورانيوم إلى نسبة 20 في المئة في فوردو محاولة واضحة لتعزيز حملتها للابتزاز النووي، وهي محاولة مآلها الفشل المستمر".

كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تتهم إيران «بالابتزاز النووي» بعد زيادة تخصيب اليورانيوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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