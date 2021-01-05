وزير الإعلام يطمئن على صحة جرحى مطار عدن الدولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

اطمأن وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، اليوم، على صحة جرحى العمل الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي اثناء وصول الحكومة والذي راح ضحيته العشرات من الشهداء والجرحى وتسبب في اضرار مادية جسيمة في المطار.



واكد الوزير الارياني خلال زيارته للجرحى من منتسبي الإعلام والأمن والمدنيين، ومعه نائبه لشؤون الاعلام حسين باسليم ومدير عام التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية العميد عبدالقوي باعش، حرص الحكومة على إستكمال إجراءات نقل الجرحى للخارج لتلقي العلاج ..ناقلاً لهم تحيات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية..مؤكداً متابعته واهتمامه بحالتهم الصحية وتوجيهاته للحكومة بتحمل تكاليف علاجهم على نفقة الدولة.

وثمن وزير الاعلام والثقافة والسياحة، التضحيات التي تأتي في سياق الضريبة الباهظة التي يدفعها الشعب اليمني بسبب مليشيات الحوثي الارهابية المدعومة من ايران والتي تستهدف الاعيان المدنية والاحياء السكنية والمطارات المكتظة بالمدنيين..مؤكداً بأن هذه الجريمة تندرج ضمن جرائم الحرب التي تضع مرتكبيها تحت طائلة الملاحقة والمحاكمة الدولية.

ودعا الارياني، المجمتع الدولي الى إعلان مليشيات الحوثي كجماعة إرهابية ووضعها على لوائح الارهاب تمهيداً لملاحقة قادتها وتقديمهم للمحاكمة..معبراً عن امنياته للجرحى بالشفاء العاجل ومبتهلا للعلي القدير أن يتغمد الشهداء بالرحمة والمغفرة .

واشاد الوزير الارياني، بجهود تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية التي دفعت باتفاق الرياض الى الامام وصولاً الى إعلان الحكومة وعودتها الى العاصمة المؤقتة عدن.