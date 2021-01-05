شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تمدد وتشدد قيودها في مواجهة كورونا حتى 31 يناير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت المستشارة أنجيلا ميركل الثلاثاء أن ألمانيا ستمدد وتشدد إغلاقها الجزئي لمواجهة وباء «كوفيد-19»، وحضت مواطنيها على الحد من التواصل في ما بينهم بشكل أكبر حتى 31 يناير.

وستظل غالبية المتاجر غير الغذائية والحانات والمطاعم والمراكز الثقافية وأماكن الترفيه والمدارس مغلقة. وقالت ميركل في مؤتمر صحفي أعقب اجتماعاً مع رؤساء المقاطعات الـ16: علينا أن نحد بشكل أكبر من التواصل الاجتماعي بهدف مكافحة الوباء.