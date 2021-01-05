شكرا لقرائتكم خبر عن «أوبك بلس» تقرر زيادة إنتاج دولتين.. وتخفيضات سعودية طوعية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توافق أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وشركاؤهم الثلاثاء على زيادة محدودة جدا لانتاجهم من النفط الخام في شباط/فبراير وآذار/مارس، على أن ينحصر هذا الأمر بروسيا وكازاخستان. وأعلنت «أوبك بلس» إثر أول اجتماع وزاري لها في 2021 أن الكمية التي ستسحب من السوق الانتاج والبالغة 7,2 ملايين برميل يوميا في كانون الثاني/يناير ستخفض إلى 7,125 مليون برميل في فبراير ثم إلى 7,05 مليون برميل في مارس، داعية إلى التزام «الحذر» في خضم الأزمة الصحية.

من جانبه، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن المملكة ستجري تخفيضات إضافية طوعية في انتاجها النفطي تبلغ إجمالا مليون برميل يوميا في فبراير ومارس.

وأضاف أن التخفيضات الإضافية، التي ستأتي فوق تلك التي تنفذها السعودية مع الأعضاء الآخرين في مجموعة أوبك بلس، تهدف لدعم اقتصاد البلاد وسوق النفط.

إلى ذلك، تجاوزت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء 5%، فيما تجاوز برنت 53.7 دولاراً، فيما ارتفع العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم فبراير/شباط بنسبة 4.9% إلى 50.1 دولاراً للبرميل، للمرة الأولى منذ فبراير 2020. (وكالات)