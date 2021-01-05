شكرا لقرائتكم خبر عن المري يطلع على خطط مجالس المبادرات الحكومية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

ترأس الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الاجتماع الدوري لرؤساء مجالس المبادرات الحكومية في شرطة دبي، والمتمثلة في المجلس الطلابي، والابتكار، والعلماء، والشرطة النسائية لإسعاد المجتمع، والسعادة والإيجابية، والطلبة المُبتعثين، والقيادات الشابة، وأصحاب الهمم، ومجلس طلبة الكليات والجامعات.

وقدم رؤساء المجالس شرحاً حول البرامج والخطط المطروحة للتنفيذ خلال السنوات الثلاث القادمة، إلى جانب استعراض النتائج التي حققتها المجالس خلال الفترة الماضية والاطلاع على قرارات الاجتماع السابق وما تم تنفيذه.

وأكد الفريق عبدالله خليفة المري أن نتائج المجالس شهدت تقدماً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، من خلال اعتماد كل مجلس خطة عمل واضحة وسريعة التنفيذ، تُغطي مختلف القطاعات الأمنية، إلى جانب مساهمتها في وضع استراتيجية شرطة دبي المُحدثة، لافتاً إلى أن المجالس المختلفة استطاعت التغلب على مختلف التحديات ووضع الحلول المناسبة لها في فترة وجيزة.

وأشار إلى أن مجالس المبادرات الحكومية التي استحدثتها شرطة دبي والبالغ عددها 9 مجالس، تهدف إلى دعم الإدارات العامة والفرعية في شرطة دبي للخروج بمبادرات نوعية وجديدة تتماشى مع توجهات الحكومة الرشيدة.

وأضاف أن فكرة إنشاء المجالس تتماشى مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باستحداث مجالس تسهم في تطبيق التوجيهات والرؤى الحكومية، ويكون لها دور فاعل ومؤثر في التطوير والعمل الحكومي.

ولفت الفريق المري إلى حرص شرطة دبي على دعم المورد البشري بالكوادر الشابة من خلال تنمية قدراتهم وتأهيلهم، وذلك لرفع مستوى الأداء والكفاءة، موضحاً أن شرطة دبي لديها 941 موظفاً من حملة شهادات الماجستير والدكتوراه والذين يقومون بأدوار مهمة في دفع عجلة التقدم في القيادة والخروج بمبادرات وأفكار نوعية، بما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي ويواكب التوجهات الحكومية.