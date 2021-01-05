السعودية : طي كامل لنقاط الخلاف مع قطر .. أديب: لا يمكن للمملكة العربية السعودية أن تبيع مصر والإمارات

الشارقة - اميمة ياسر - قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله، إن توقيع بيان العلا يعني الطي الكامل لنقاط الخلاف وعودة كاملة للعلاقات الثنائية بين قطر والرباعي السعودية والإمارات ومصر والبحرين.

وأضاف خلال كلمة له بمؤتمر ختام أعمال قمة العلا، مساء الثلاثاء: «بحمد الله وتوفيقه وحكمة قيادات المجلس والأشقاء في مصر فإن توقيع البيان يعني الطي الكامل لنقاط الخلاف بما يخدم الدول الأعضاء ومصر وبما يضمن استقرار وأمن المنطقة».

وانطلقت اليوم الثلاثاء، أعمال اجتماع الدورة الـ41 لمجلس التعاون الخليجي، في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية، وبمشاركة قادة الدول الأعضاء.

عماد أديب : لا يمكن للمملكة العربية السعودية أن تبيع مصر

قال الإعلامي عماد الدين أديب، إنه لا يمكن للمملكة العربية السعودية أن تبيع مصر والإمارات والبحرين فيما يتعلق بإتمام اتفاق منفرد مع قطر.

وأضاف أديب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة «إم بي سي مصر»، أن السعودية لن توافق على اتفاق منفرد مع قطر دون أن يشمل مصر والإمارات والبحرين.

وأوضح أنه ستكون هناك مراقبة دقيقة لقطر بعد اتفاق المصالحة فيما يتعلق بالتوقف عن كل الإجراءات العدائية تجاه الدول الأربعة والمنطقة العربية لا سيما تأجيج الصراعات أو تمويل الإرهاب والعمل على اثارة الفوضي في المنطقة.

ولفت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لم يتلفظ بأي لفظ عدائي ضد تركيا أو قطر بالاسم رغم مواقفهما العدائية ضد الدولة المصرية ولكنه في نفس الوقت يجهز نفسه عسكريا في الدفاع عن الأمن القومي المصري وعدم المساس به.

وذكر أن أكثر من 40% من المواد الغذائية التي تدخل إلى الدوحة تأتي عبر الطريق البري السعودي القطري، مشددًا على أهمية وجود حد أدنى من التوافق داخل منطقة الخليج.

وتابع: «قطر لجات لكل اللوبي في الولايات المتحدة من أجل إرجاعها من العزلة والأزمة»، معربًا عن أمنياته في عودة قطر إلى الحضن العربي ومجلس التعاون الخليجي، وأن تستطيع القمة رأب الصدع.

واستطرد: «سأكون من أسعد الناس بالتزام قطر بتعهداتها وعودتها إلى الحضن العربي والخليجي والابتعاد عن السياسة الموالية للجنون التركي أو الخطر الإيراني»، مؤكدًا أن السعودية لا يمكن أن تبيع مصر أو الإمارات أو البحرين.

الخارجية المصرية

قالت وزارة الخارجية المصرية اليوم، إن مصر تقدر وتثمن كل جهد مخلص بُذل من أجل تحقيق المصالحة بين دول الرباعي العربي وقطر، وفي مقدمتها جهود دولة الكويت الشقيقة، على مدار السنوات الماضية.

وأضافت الخارجية، في بيان صحفي أصدرته، اليوم الثلاثاء، أن سامح شكري، وزير الخارجية، غادر المملكة العربية السعودية عائدًا إلى أرض الوطن بعد أن قام بالتوقيع على بيان العلا الخاص بالمصالحة العربية.

وأوضحت أن هذا الأمر يأتي في إطار الحرص المصري الدائم على التضامُن بين دول الرباعي العربي وتوجههم نحو تكاتُف الصف وإزالة أية شوائب بين الدول العربية الشقيقة، ومن أجل تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الجسام التي تشهدها المنطقة، وهو ما دأبت عليه مصر بشكل دائم، مع حتمية البناء على هذه الخطوة الهامة من أجل تعزيز مسيرة العمل العربي ودعم العلاقات بين الدول العربية الشقيقة انطلاقًا من علاقات قائمة على حُسن النوايا وعدم التدخُل في الشئون الداخلية للدول العربية.