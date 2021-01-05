عاجل | وزير المالية القطري يصل القاهرة بطائرة خاصة

الشارقة - اميمة ياسر - وصل الشيخ علي بن اسد العمادي وزير المالية القطري، والوفد المرافق له، إلى مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الثلاثاء، قادما من قطر على متن طائرة خاصة في زيارة للبلاد تستغرق عدة ساعات وذلك لحضور إحدى الفعاليات وفقا لأخبار اليوم المصرية .

ووصل الوفد القطري الذي يضم 9 أفراد ووزير المالية القطري على متن طائرة خاصة وكان في استقبالهم مسئولي السفارة القطرية بالقاهرة.

ومن المقرر أن يحضر الوفد افتتاح أحد الفنادق المملوكة لشركة قطرية على كورنيش نيل القاهرة، وعقب ذلك من المقرر أن يغادر الوفد القطري البلاد اليوم وفقا لمصادر مطلعة.

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، إنه لا صحة لما يتم تداوله حول فتح مصر المجال الجوي أمام الطائرات القطرية، مؤكدة أنه لم يصدر حتى الآن أي قرار بشأن رفع الحظر عن الطيران القطري بالمجال الجوي المصري.

كانت وزارة الطيران المدني، قد أصدرت قرارا بوقف جميع الرحلات الجوية بين مصر وقطر وغلق الأجواء المصرية أمام الطائرات القطرية المسجلة بالطيران المدني القطري سواء بالعبور أو الهبوط الثلاثاء 6 يوليو 2017 إلى أجل غير مسمى.