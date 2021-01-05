شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السجينى: مجلس النواب له أنياب وأتمنى إذاعة الجلسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المجلس له أنياب ويمارس دوره الرقابى على الحكومة، وإن هناك مواقف عديدة فى مجلس النواب السابق (برلمان 2016) أثبتت أن المجلس له أنياب، مؤكدا أنه يتمنى أن يتم إذاعة وبث الجلسات في مجلس النواب الجديد 2021.

وأضاف أحمد السجينى خلال ندوة البرلمان والناس التي أقامها الخليج 365: "المجلس السابق "2016" كان له أنياب وظلم، ففي كل بلدان العالم من يهاجم يقوم بمهاجمة الحكومة، وعندنا الوضع معكوس، من يهاجم هو البرلمان، والأمر يحتاج لتشكيل وعى لابد أن يتغير لأن الناس تعودوا على خدمات ليست من صلاحيات النائب ولو مقدرش عليها يهاجم، فالبرلمان السابق كان له أنياب في العديد من المواقف"

وتابع "السجينى": "الهجوم علي مجلس النواب ممكن لأسباب منها تقدير المواطن الذى يتعامل بمبدأ السيئة تعم والحسنة تخص، بأن يعمم تصرف فردى لنائب أو عدد من النواب على المجلس كله، وعدم بث الجلسات كان له دور في ذلك، وهناك مطالبات ببث الجلسات في البرلمان المقبل ونتبناها، والأمر يحتاج وعى من القوى السياسية بحضور الجلسات والتزام النواب في مداخلاتهم أن تكون في إطار السياق والضوابط القانونية واللائحية".