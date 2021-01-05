أنور قرقاش: ما تحقق بقمة العلا يمنحنا فرصة تعزيز أمن المنطقة واستقرارها

محمد الفلاح - الثلاثاء 5 يناير 2021

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن ما تحقق في القمة الخليجية بالعلا يمنحنا فرصة تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.



وأضاف قرقاش، في تصريحات تليفزيونية، أن "الإمارات ترى أن أمنها واستقرارها لا يتحققان إلا في إطار أمن واستقرار المنطقة كلها".

ولفت إلى أن "الإمارات متفائلة بما جاء في بيان العلا وتراه بداية لإرساء قواعد متجددة وشفافة للعمل الخليجي".

وأشار وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إلى أن "حضور مصر قمة العلا كان مهمًا جدًا وإيجابيًا وارتباطها بمجلس التعاون الخليجي جوهري".

وأوضح أن "ما تحقق في قمة العلا جاء بفضل بجهود مخلصة من السعودية ووساطة ملتزمة من الكويت والولايات المتحدة".

وعقدت الثلاثاء في مدينة العلا شمال غربي السعودية القمة الـ41 لقادة مجلس التعاون الخليجي.

ووقّع قادة وفود دول مجلس التعاون الخليجي في قمتهم بالسعودية، "بيان العلا" الذي أكد على "التضامن والاستقرار".

وأوضح البيان الختامي أنه تم الاتفاق على استكمال المنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة وصياغة سياسة خارجية موحدة لدول المجلس.

كما أكد البيان على تعزيز الدور الإقليمي والدولي للمجلس من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات السياسية مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية.

وأوضح البيان، أنه تم اعتماد قانون الإجراءات الوقائية من الأمراض المعدية والوبائية ومكافحتها في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتعد قمة العلا هي القمة الخليجية الـ66 منذ أول قمة خليجية عقدت في العاصمة الإماراتية أبوظبي مايو/ أيار 1981.