انت الان تتابع خبر 'العراق فقد رمزاً أدبياً هاماً'.. السامرائي يعزي بوفاة سمعان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - عزى النائب مثنى السامرائي، الثلاثاء، الأديب والحقوقي والشاعر والكاتب المسرحي العراقي ألفريد سمعان الذي توفي اليوم في العاصمة الأردنية عمان.
وقال السامرائي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الأستاذ سمعان كان مثالاً للأديب الواقعي الذي يبحث عن الكمال المجتمعي".
وأضاف، أن "العراق فقد بوفاة سمعان رمزاً أدبياً عراقياً موصلياً هاماً، طالما رفد المكتبة العربية بدواوينه ومؤلفاته الأدبية فضلا عمّا كتبه في مجالات أخرى".
وأضاف، أن "العراق فقد بوفاة سمعان رمزاً أدبياً عراقياً موصلياً هاماً، طالما رفد المكتبة العربية بدواوينه ومؤلفاته الأدبية فضلا عمّا كتبه في مجالات أخرى".