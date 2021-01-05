'العراق فقد رمزاً أدبياً هاماً'.. السامرائي يعزي بوفاة سمعان

وقال السامرائي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الأستاذ سمعان كان مثالاً للأديب الواقعي الذي يبحث عن الكمال المجتمعي".

وأضاف، أن "العراق فقد بوفاة سمعان رمزاً أدبياً عراقياً موصلياً هاماً، طالما رفد المكتبة العربية بدواوينه ومؤلفاته الأدبية فضلا عمّا كتبه في مجالات أخرى".

