قصي منير يستقيل من تدريب الديوانية

وقال منير في تدوينة له وداعا نادي الديوانية العزيزنافست منذ لامست قدمي كرة القدم لم أكن انهزامياً في يوم، عملت بما يمليه علي الضمير ولكن في وقتنا هذا غير مرحب بمن يعمل بالمبادئ وبشرف".

واضاف "امنياتي للاعبيين الابطال والأخوة في الاولتراس المحبين للنادي ولجمهور الديوانية الحقيقي وبغض النظر عن نتيجة مباراة الزوراء وداعآ مغلفا بالتمنيات بالنجاح".