انت الان تتابع خبر قصي منير يستقيل من تدريب الديوانية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-01-05 | 18:27
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اعلن مدرب نادي الديوانية قصي منير، استقالته من منصبه.
وقال منير في تدوينة له وداعا نادي الديوانية العزيز
نافست منذ لامست قدمي كرة القدم لم أكن انهزامياً في يوم، عملت بما يمليه علي الضمير ولكن في وقتنا هذا غير مرحب بمن يعمل بالمبادئ وبشرف".
نافست منذ لامست قدمي كرة القدم لم أكن انهزامياً في يوم، عملت بما يمليه علي الضمير ولكن في وقتنا هذا غير مرحب بمن يعمل بالمبادئ وبشرف".
واضاف "امنياتي للاعبيين الابطال والأخوة في الاولتراس المحبين للنادي ولجمهور الديوانية الحقيقي وبغض النظر عن نتيجة مباراة الزوراء وداعآ مغلفا بالتمنيات بالنجاح".
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