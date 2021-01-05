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قصي منير يستقيل من تدريب الديوانية

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-01-05 | 18:27

قصي منير يستقيل من تدريب الديوانية

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اعلن مدرب نادي الديوانية قصي منير، استقالته من منصبه.
وقال منير في تدوينة له وداعا نادي الديوانية العزيز
نافست منذ لامست قدمي كرة القدم لم أكن انهزامياً في يوم، عملت بما يمليه علي الضمير ولكن في وقتنا هذا غير مرحب بمن يعمل بالمبادئ وبشرف".

واضاف "امنياتي للاعبيين الابطال والأخوة في الاولتراس المحبين للنادي ولجمهور الديوانية الحقيقي وبغض النظر عن نتيجة مباراة الزوراء وداعآ مغلفا بالتمنيات بالنجاح".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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