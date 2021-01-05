قرقاش: ندعو إلى التنفيذ الحريص والشفاف لإعلان قمة العلا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن هناك تفاؤل في الإمارات بمخرجات قمة العلا.

وأضاف قرقاش، خلال تصريحات صحفية، أن التفاؤل يأتي من إيمان الإمارات أن أمنها مرتبط بأمن محيطها.



وأكد قرقاش، أن التصدي للإرهاب والتطرف شاغل رئيسي للإمارات ودول المنطقة وقمة العلا أكدت على نبذه.

وأوضح وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن الجميع يؤمن بأنه يجب تجاوز الأزمة، وهناك إطار زمني لطي صفحة الأزمة، وتابع قائلًا: "نحن واقعيون وندعو إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه".

وأكد قرقاش، أن حسن التنفيذ والشفافية والالتزام بما تضمنته قمة اليوم هو ما نأمله، موضحا أن وجود مصر في البيان الختامي يؤكد الارتباط العربي بين دول المجلس ومصر.

وعقدت الثلاثاء في مدينة العلا شمال غربي السعودية القمة الـ41 لقادة مجلس التعاون الخليجي.

ووقّع قادة وفود دول مجلس التعاون الخليجي في قمتهم بالسعودية، "بيان العلا" الذي أكد على "التضامن والاستقرار".



وأوضح البيان الختامي أنه تم الاتفاق على استكمال المنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة وصياغة سياسة خارجية موحدة لدول المجلس.

كما أكد البيان على تعزيز الدور الإقليمي والدولي للمجلس من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات السياسية مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية.