الحجرف: هناك رغبة صادقة لدى "مجلس التعاون" لتجاوز الخلافات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف وجود رغبة صادقة لتجاوز الخلافات.

وقال الحجرف، في مؤتمر صحفي في ختام القمة الخليجية الـ 41، إن هناك رغبة صادقة لدى دول مجلس التعاون في تجاوز الخلافات وعدم التوقف عندها.



وحول الأزمة اليمنية، أضاف الحجرف أن المبادرة الخليجية هي المرجعية الأساسية لأي حل في اليمن، مؤكدا أن استقرار اليمن مهم جدًا.



ووجه الشكر للسعودية لجهودها المبذولة في دعم المسارات السياسية في الأزمات العربية وخصوصا الأزمة اليمنية.

ولفت إلى أن استقرار العراق "مهم جدًا" لدول مجلس التعاون الخليجي وللمنطقة.

وخلال القمة التاريخية اليوم الثلاثاء، وقّع قادة وفود دول مجلس التعاون الخليجي "بيان العلا" الذي أكد على "التضامن والاستقرار".



وجاء التوقيع في اختتام الجلسة الافتتاحية للقمة الخليجية، التي أكدت ضرورة التضامن والاستقرار الخليجي والعربي والإسلامي.

وأكدإعلان العلا على تعزيز التعاون العسكري بين دول المجلس وصياغة سياسة خارجية موحدة.

وشدد على أن توقيع مصر على بيان العلا يؤكد على العلاقات القوية التي تربطها بدول مجلس التعاون الخليجي.