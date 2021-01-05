شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: بيان العلا بداية لإرساء قواعد شفافة ومتجددة للعمل الخليجي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، الثلاثاء، أن «الإمارات متفائلة بما جاء في بيان العلا وتراه بداية لإرساء قواعد شفافة ومتجددة لمسيرة العمل الخليجي».

واختتمت اليوم في العلا بالمملكة العربية السعودية القمة الـ41 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقال قرقاش في تصريحات تلفزيونية إن ما تحقق في قمة العلا «جاء بفضل بجهود مخلصة من السعودية ووساطة ملتزمة من الكويت والولايات المتحدة». وأضاف أن ما حدث في العلا «يمنحنا فرصة تعزيز أمن المنطقة واستقرارها».

وكان الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، أكد خلال مؤتمر صحفي، في ختام القمة، على أن دول الخليج تتجاوز عادة كل التحديات بقوة وعزم، مشدداً على أن الحكمة قادرة على تجاوز كل ذلك والعبور بالمنطقة إلى بر الأمان.