شكرا لقرائتكم خبر عن 1191 إصابة جديدة بكورونا و20 وفاة بين الفلسطينيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة؛ الثلاثاء؛ تسجيل 1191 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و20 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزيرة في بيان صحفي؛ إن قطاع غزة سجل 369 إصابة من مجمل الحالات الجديدة.

وأضافت أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في غرف العناية المكثفة بلغ 113 «منهم 27 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي».

وتفرض الحكومة إغلاقاً جزئياً في الضفة الغربية يستمر من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحاً من الأحد إلى الخميس، وإغلاقاً شاملاً يومي الجمعة والسبت، وتمنع إقامة الأعراس وبيوت العزاء.

وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة في مارس/ آذار الماضي بلغ 161252؛ تعافى منها 141019، وتوفي 1643.