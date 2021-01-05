شكرا لقرائتكم خبر عن خالد القاسمي خامساً والعطية يحرز المرحلة الثالثة لرالي داكار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحرز القطري ناصر العطية (تويوتا)، الثلاثاء، المرحلة الثالثة من رالي دكار السعودية 2021 لفئة السيارات، بعدما قطع مسافة 630 كلم، بينها 403 كلم مخصصة للسرعة في وادي الدواسر، بزمن قدره 3 ساعات و17 دقيقة و39 ثانية، ما سمح له بالصعود إلى المركز الثاني في الترتيب العام خلف الفرنسي ستيفان بيترهانسل الذي احتفظ بالصدارة، في حين احتل السائق الإماراتي الشيخ خالد القاسمي المركز الخامس في المرحلة.

وهذا هو الفوز الثالث للسائق القطري الفائز باللقب ثلاث مرات أعوام 2011 و2015 و2019 في النسخة الثانية التي تستضيفها السعودية، بعد أن فاز السبت بالمرحلة الاستعراضية التي لا تدخل في حسابات التوقيت الإجمالي، والاثنين بالمرحلة الثانية.

وتقدم العطية بفارق دقيقتين و27 ثانية على زميله في فريق تويوتا غازو رايسينغ الجنوب إفريقي هنك لاتيغان، فيما جاء الأسطوري بيترهانسل، الساعي على متن ميني إلى لقبه الثامن في فئة السيارات والرابع عشر بالمجمل (فاز بلقب الدراجات 6 مرات)، ثالثاً بفارق 4 دقائق و5 ثوان.

وقال العطية لوكالة فرانس برس «نتمنى أن نستمر في هذا المستوى وألا نعاني مشاكل. أدينا جيداً، الملاحة كانت ممتازة مع ماتيو (بوميل ملاحه الفرنسي) والسيارة ممتاز جداً وليست هناك أي مشاكل».

وتابع «الاستراتيجية أن نكون في الصدارة قبل الوصول إلى يوم الاستراحة في حائل وأن يكون هناك أقله فارقاً بيني وبين بيترهانسل على أمل أن يكون القسم الثاني في صالحنا».

أما سائق ميني الآخر الإسباني كارلوس ساينز حامل اللقب الذي فاز الاثنين بالمرحلة الفعلية الأولى، فعانى بسبب خطأ ملاحي وخسر الكثير من الوقت، منهياً المرحلة في المركز السابع عشر بفارق أكثر من 31 دقيقة عن العطية، ليتراجع إلى المركز الرابع في الترتيب العام بفارق 33 دقيقة و34 ثانية عن زميله بيترهانسل.

ولم يكن وضع سائق تويوتا السعودي يزيد الراجحي الذي حل رابعاً الاثنين، أفضل من ساينز إذ تأخر كثيراً في وادي الدواسر بعد توقفه ثلاث مرات، فيما جاء السعودي ياسر حمد بن سعيدان (سنتشوري) والشيخ خالد القاسمي (بيجو) في المركزين الرابع والخامس توالياً مباشرة أمام أسطورة بطولة العالم للراليات الفرنسي سيباستيان لوب (برودرايف بي آر إكس هانتر).

وقال الشيخ خالد القاسمي «المرحلة كانت جيدة، لم نكن متأكدين من أنفسنا عند أحط المنعطفات فاضطررنا للالتفاف ولكن أهدرنا فقط دقيقتين».

أما الراجحي فشرح «تُهنا في المنطقة بعد 150 كيلومتراً بعد أن كنا متصدرين، حاولنا إيجاد النقطة حيث بدّلنا 5 إطارات في 20 كيلومتراً ولم تكن لدينا إطارات إضافية، تأخرنا حوالي 45 دقيقة بسبب الضياع و45 دقيقة أخرى، أي إجمالي ساعة و50 دقيقة. طبعاً خسرنا المنافسة على المراكز الأوائل ولكن إن شاء الله نعوّض في الأيام القادمة».

وفي الترتيب العام، بات العطية ثانياً بفارق 5 دقائق و9 ثوان عن بيترهانسل المتصدر، فيما صعد مواطن الأخير ماتيو سيرادوري (سنتشوري) من المركز الرابع إلى الثالث مستفيداً من تأخر ساينز كثيراً وتراجعه إلى المركز الرابع.

وفي فئة الدراجات، كانت المرحلة من نصيب بطل 2016 و2019 الأسترالي توبي برايس، بعدما سجل 3 ساعات و33 دقيقة و23 ثانية، متقدماً على الأرجنتيني كيفن بينافيديس (هوندا) بفارق دقيقة و16 ثانية، فيما جاء النمساوي ماتياس فالكنر (كاي تي إم) ثالثاً بفارق دقيقتين و36 ثانية عن المركز الأول.

وانتزع الأمريكي سكايلر هوس (كاي تي إم) صدارة الترتيب العام من الفائز بمرحلة الاثنين الإسباني خوان باريدا (هوندا) بعد أن حل رابعاً، متقدماً على بانيديس والفرنسي كزافييه دو سولتريه، فيما تراجع باريدا إلى المركز الثامن بفارث 9 دقائق وثانيتين بعد أن حل في المركز الثلاثين.