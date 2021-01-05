شكرا لقرائتكم خبر عن قاعة «مرايا».. درَّة معمارية في قلب منطقة «العلا» بالسعودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

تحتضن منطقة «العلا» شمال غرب المملكة العربية السعودية تحفة معمارية استثنائية هي قاعة «مرايا» التي روعي فيها أدق التفاصيل الهندسية المبهرة، وتم إكساء واجهتها بمرايا عملاقة تعكس جمال وسحر الطبيعة التي تمتاز بها العلا، كما تعكس فنون وثقافة هذه المنطقة التاريخية.

ويغطي زجاج المرايا واجهة القاعة التي تبلغ مساحتها 9740 متراً مربعاً، ومنها استُمِدَّ اسمها، وقد دخلت القاعة موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية كأكبر مبنى مغطى بالمرايا في العالم.



انعكاس التاريخ

وإلى جانب كونها درَّةً معمارية فريدةً من نوعها، تعد قاعة «مرايا» امتداداً لتضاريس «العلا» الموغلة في التاريخ، والتي تحيط بها من كلِّ صوب.

صُممت قاعة «مرايا» على شكل مكعب لتحاكي طبيعة منطقة العلا بجبالها ووديانها ومنحدراتها، وهي مزودة بأحدث التقنيات الصوتية وغيرها، في حين يغطي زجاج المرايا جدرانه الخارجية بالكامل.



مكانة عالمية

ومما يعزز مكانة هذه القاعة على الخارطة المعمارية العالمية، فوزها بإحدى أهم الجوائز المعمارية في العالم، وهي جائزة «أركيتيزر إيه» التي تعنى وتحتفي بأفضل المعالم الهندسية المعمارية.

وفي عام 2020، فازت القاعة بجائزة «الاختيار الجماهيري» عن فئة الهندسة المعمارية للزجاج، والتي تشارك فيها شخصيات بارزة في مجالات ذات صلة مثل التصميم والتكنولوجيا، والعقارات والموضة.

يشار إلى أن قاعة «مرايا» احتضنت أعمال القمة الخليجية في دورتها الـ41 لقادة دول مجلس التعاون اليوم الثلاثاء.