شكرا لقرائتكم خبر عن «ديربي» في كأس الرابطة بين اليونايتد وسيتي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستضيف مانشستر يونايتد جاره وغريمه التقليدي مانشستر سيتي الأربعاء في الدور نصف النهائي لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة على ملعب أولدترافورد.

وأحرز مانشستر سيتي لقب المسابقة 7 مرات منها ثلاث في آخر 3 سنوات،في حين يتطلع مانشستر يونايتد للقب الأول تحت قيادة مدربه النرويجي أولي غونار سولسكاير الذي تستلم قيادته في 2019 والخامس في المسابقة.

وقال سولسكاير إن التتويج بمسابقة كأس الرابطة ستكون «خطوة كبيرة» في إطار تطوير مستوى الفريق.

ويريد مانشستر يونايتد بلوغ النهائي ليفك نحساً لازمه في الموسم الماضي عندما سقط عند حاجز الدور نصف النهائي في ثلاث مسابقات، هي كأس الرابطة عندما خرج على يد مانشستر سيتي بالذات، وكأس إنجلترا بخسارته أمام تشلسي، ثم الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) بسقوطه أمام إشبيلية الإسباني.

وأضاف سولسكاير: «لقد تطور مستوانا كثيراً في الأشهر الـ12 الأخيرة منذ الدور نصف النهائي لكأس الرابطة. نشعر بأننا أصبحنا أكثر قدرة وثقة لأننا نخوض المباراة في وقت جيد لنا وبالتالي لا أعذار».

والتقى مانشستر يونايتد بجاره سيتي في الدوري هذا الموسم، وانتهت المباراة بتعادلهما سلباً.