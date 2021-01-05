شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يتهم التحكيم بمساندة مانشستر يونايتد والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسقط ساوثمبتون ضيفه ليفربول بالفوز عليه 1-صفر في ختام المرحلة السابعة عشرة من بطولة إنجلترا لكرة القدم، ليشعل نار الصدارة، بعدما أسدى خدمة كبيرة لمطارديه الكثر، وإن كان مانشستر يونايتد وسيتي الأكثر استفادة لخوضهما مباريات أقل من «الريدز».

كما أشعلت الخسارة نار التصريحات، بعدما اتهم يورجن كلوب مدرب ليفربول التحكيم بمجاملة مانشستر يونايتد.

وتجمد رصيد ليفربول عند 33 نقطة بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد الذي يملك مباراة مؤجلة يخوضها خارج ملعبه ضد بيرنلي في 12 يناير الحالي.

ويأتي ليستر سيتي ثالثاً مع 31 نقطة، في حين تملك أربعة فرق 29 نقطة، بينها مانشستر سيتي الذي يملك أيضاً مباراتين مؤجلتين في حال فاز فيهما يمكنه تخطي ليفربول حسابياً.

في ملعب «سانت ماري» على الساحل الجنوبي، فك ساوثمبتون أخيراً عقدته المستعصية ليفربول بالفوز عليه بهدف سجله مهاجم الأخير السابق داني إينجز بعد مرور دقيقتين فقط.

وكان ساوثمبتون مفاجأة الموسم الحالي، خسر في آخر ست مباريات ضد ليفربول في الدوري ومنيت شباكه بـ17 هدفاً وسجل هدفين فقط.

ودخل ساوثمبتون المباراة من دون أن يحقق أي فوز في آخر أربع مباريات (3 تعادلات وخسارة)، في حين تعادل ليفربول في آخر مباراتين له مع وست بروميتش البيون ونيوكاسل.

والخسارة هي الأولى أيضاً لليفربول منذ سقوطه المدوي أمام أستون فيلا 2-7 في أكتوبر الماضي.

وتحدثت الصحف الإنجليزية بعد المباراة عن الوضع الصعب لليفربول، وعنونت «ميرور»: «لدغات داني.. نجم ليفربول السابق إينجز يحقق الانتصار ويضع المكابح أمام حملة كلوب تجاه اللقب».

وبدورها عنونت «التايمز»: «إينجز يفتح سباق اللقب على مصراعيه».

وأغضبت الخسارة الألماني يورجن كلوب الذي اعترض بشدة على عدم منح فريقه ركلة جزاء على الأقل، متهماً الحكام و«الفار» بأنهم ينحازون للمنافس مانشستر يونايتد.

وقال كلوب إن مانشستر يونايتد محظوظ للغاية في حصوله على ركلات الجزاء خلال آخر عامين، مشيراً إلى أنه نال ركلات جزاء خلال هذه الفترة، أكثر من الفترة التي قضاها هو مدرباً لفريق ليفربول في 5 أعوام ونصف العام.

ونال مانشستر يونايتد 35 ركلة جزاء منذ موسم 2017-2018، مقابل 30 لليستر سيتي، و26 لمانسستر سيتي، ويأتي لفيربول في الترتيب السادس برصيد 20 ركلة جزاء.

وأضاف: «إذا قال لي أي شخص إن ساديو ماني قام بالتمثيل للحصول على ركلة جزاء فهذه أكبر مزحة في العالم».

واستدرك «لكن ساوثمبتون قدم أداء جيداً واستحق الفوز، أنا قلق من أسلوب لعبنا ولم يعجبني كثيراً، هذه مشكلتنا، المشاكل في كرة القدم حلها في كرة القدم».