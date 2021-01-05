شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الدولة ووزيرة الإنتاج الدفاعي الباكستانية يبحثان التعاون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث حمد عبيد الزعابي، سفير الدولة لدى جمهورية باكستان الإسلامية، وزبيدة جلال، وزيرة الإنتاج الدفاعي في الحكومة الباكستانية، سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين، والمستجدات والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة ومواقف الطرفين إزاءها.

واستعرضا تجربة البلدين في مكافحة «كوفيد-19»، وجهود دولة الإمارات الإنسانية في هذا الصدد، ومساعداتها للدول المتضررة، وأهمية التضامن والتعاون الدولي في الحد من آثار الجائحة.

وأكد السفير الزعابي، عمق العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين، والحرص المستمر على تعزيزها وتطوير التعاون في المجالات كافة.

ووجه إليها الدعوة لحضور معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس» الذي تنظمه دولة الإمارات، خلال فبراير المقبل. مشيرا إلى أن المعرض يعدّ مناسبة ومنصة ممة لاستعراض أحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية، من تكنولوجيا ومعدات متطورة ومبتكرة، ولتطوير قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية، وعقد شراكات مثمرة بين مختلف الجهات المشاركة وكبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذه القطاعات.

فيما أشادت الوزيرة زبيدة جلال، بالعلاقات المتميزة والوطيدة التي تربط البلدين الصديقين، مثنية على الصناعات الدفاعية الإماراتية، معربة عن رغبة باكستان في العمل مع دولة الإمارات في هذا المجال، وفي كل المجالات ذات الاهتمام المشترك. (وام)