صورة وفيديو يشعلان مواقع التواصل.. محمد بن سلمان يصطحب أمير قطر بجولة في العلا 

المنامة - ياسر ابراهيم - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وهو يقود سيارة برفقة أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، بعد انتهاء أعمال قمة العلا الخليجية.



وقال مغردون إن بن سلمان اصطحب أمير قطر في جولة برية في مدينة العلا التابعة لمنطقة المدينة المنورة.



كما نشرت وسائل إعلام محلية لقطات لجولة أجراها بن سلمان مع أمير قطر في الأماكن الأثرية بالعلا.



وشهدت لحظة العناق بين ولي العهد السعودي وأمير قطر فور استقباله في مطار العلا، لحضور القمة الخليجية الـ41، تفاعلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.



ووقع قادة مجلس دول التعاون الخليجي في السعودية الثلاثاء على بيان العلا الذي قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إنه يأتي "لتأكيد التضامن والاستقرار"، وذلك بحضور كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر.



وقبيل القمة، أعلنت الكويت أن السعودية، التي قطعت هي وثلاث دول عربية أخرى علاقاتها مع الدوحة في منتصف 2017، ستعيد فتح مجالها الجوي وحدودها البرية والبحرية مع قطر.



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