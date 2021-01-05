الإمارات.. شرطة عجمان تكرم خط الدفاع الأول في مدينة خليفة الطبية

محمد الفلاح - الثلاثاء 5 يناير 2021

كرم اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، عدداً من موظفي خط الدفاع الأول في مدينة الشيخ خليفة الطبية بعجمان، تقديراً لجهودهم وتعاونهم المتميز خلال جائحة كورونا مع شرطة عجمان وتقديم الدعم الكامل للمصابين حتى التعافي، وذلك ضمن حرص شرطة عجمان على تحفيز ومكافأة المجتهدين والمتعاونين واهتمامها بقضايا المجتمع.



وسلم قائد عام شرطة عجمان شهادات وهدايا التكريم لصالح حمد الجنيبي مدير إدارة الاتصال الحكومي والإعلام، وعائشة إبراهيم الريايسة مديرة شؤن المرضى بمدينة الشيخ خليفة الطبية بعجمان، وعدد من موظفي خط الدفاع الأول الذين كان لهم دور هام في خدمة المجتمع والتضحية في سبيل الحد من انتشار الفيروس ومعالجة المصابين، مشيداً بتضحياتهم الجمة وتعاونهم مع شرطة عجمان، ومشيراً إلى أن القيادة تحرص دائماً على تكريم المتميزين، تحفيزاً لبذل المزيد والعطاء لتقديم أفضل الخدمات للمجتمـع.

ومن جانبهم تقدم المكرمون بجزيل الشكر والتقدير لشرطة عجمان، مؤكدين أن ما قاموا به هو واجب وطني وأخلاقي تجاه من يفني وقته وجهده لتوفير الأمن والأمان لأفراد المجتمع، متمنين لشرطة عجمان وقائدها دوام التوفيق والسداد والتميز.