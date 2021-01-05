واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف قطاع صناعة الصلب

محمد الفلاح - الثلاثاء 5 يناير 2021

فرضت الولايات المتحدة، الثلاثاء، عقوبات جديدة على إيران استهدفت قطاع صناعة الصلب.



يأتي ذلك تزامنا مع إعلان استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% هو ابتعاد عن الاتفاق النووي مع الدول الكبرى.

واعتبرت واشنطن بدء إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة أعلى بالمخالفة للاتفاق النووي مع الدول الكبرى "ابتزازا واضحا".

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان الإثنين، إن تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة 20% "ابتزاز واضح".

وشدد الاتحاد الأوروبي، على أن تخصيب إيران اليورانيوم بزيادة 20% مخالفة كبيرة" للاتفاق النووي المبرم مع طهران.

وقال إن تلك الخطوة سيكون لها "تبعات مهمة"، في إشارة إلى عزمه فرض عقوبات على طهران.

والثلاثاء، قالت الخارجية الروسية، إن إعلان إيران استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% هو ابتعاد عن الاتفاق النووي مع الدول الكبرى.

وأكدت الخارجية الروسية في بيان أن " موسكو تتابع عن كثب أعمال الجانب الإيراني في منشأة فوردو واستئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 %".

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 % بالمخالفة للاتفاق النووي مع الدول الكبرى.

وقالت الوكالة إن المفتشين يراقبون الأنشطة في منشأة فوردو الإيرانية للتخصيب.

وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، أعلن في وقت سابق، أن عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% قد بدأت اليوم الإثنين في مجمع التخصيب بفوردو.