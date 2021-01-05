المرور تعلن قطوعات الطرق غداً في بغداد

وذكرت المديرية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية، أنه في جانب الكرخ سيتم قطع "منطقة المنصور، ومحيط المنطقة الخضراء ومن بينها ساحتا النسور والفارس العربي".

أما في جانب الرصافة، فسيتم قطع "الجسر المعلق في منطقة الكرادة"، وفقاً للمديرية.



وأشارت المديرية إلى أن "القطع سيبدأ من الصباح الباكر ليوم غد الأربعاء وحتى الثالثة ظهرا".