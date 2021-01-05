البيشمركة يتخطى الحبانية في دوري الطائرة الممتاز

وتضم المجموعة اندية الصناعة و دوكان و الشرطة و القاسم و مصافي الشمال و بيشمركة و الحبانية و يستضيف منافساتها نادي بيشمركة الرياضي في محافظة السليمانية.

و في منافسات الجولة الثانية للبطولة احكم فريق الشرطة قبضته على مباراته امام القاسم بتحقيقه نقاط الأشواط الثلاثة فيما انتهى لقاء الصناعة و مصافي الشمال بفوز الاول بثلاثة أشواط مقابل شوطين.



وشهد لقاء فريقي بيشمركة و الحبانية حضوراً جماهيرياً كبيراً لمشجعي فريق البيشمركة من كلا الجنسين لمؤازرة فريقهم بالكرة الطائرة.