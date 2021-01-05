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البيشمركة يتخطى الحبانية في دوري الطائرة الممتاز

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-01-05 | 17:40

البيشمركة يتخطى الحبانية في دوري الطائرة الممتاز

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حقق فريق نادي بيشمركة الرياضي بالكرة الطائرة اليوم الثلاثاء فوزاً مستحقاً على فريق الحبانية بثلاثة أشواط مقابل شوط ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الاولى لبطولة أندية العراق باللعبة.
وتضم المجموعة اندية الصناعة و دوكان و الشرطة و القاسم و مصافي الشمال و بيشمركة و الحبانية و يستضيف منافساتها نادي بيشمركة الرياضي في محافظة السليمانية.

و في منافسات الجولة الثانية للبطولة احكم فريق الشرطة قبضته على مباراته امام القاسم بتحقيقه نقاط الأشواط الثلاثة فيما انتهى لقاء الصناعة و مصافي الشمال بفوز الاول بثلاثة أشواط مقابل شوطين.


وشهد لقاء فريقي بيشمركة و الحبانية حضوراً جماهيرياً كبيراً لمشجعي فريق البيشمركة من كلا الجنسين لمؤازرة فريقهم بالكرة الطائرة.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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