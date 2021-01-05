انت الان تتابع خبر البيشمركة يتخطى الحبانية في دوري الطائرة الممتاز والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-01-05 | 17:40
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حقق فريق نادي بيشمركة الرياضي بالكرة الطائرة اليوم الثلاثاء فوزاً مستحقاً على فريق الحبانية بثلاثة أشواط مقابل شوط ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الاولى لبطولة أندية العراق باللعبة.
وتضم المجموعة اندية الصناعة و دوكان و الشرطة و القاسم و مصافي الشمال و بيشمركة و الحبانية و يستضيف منافساتها نادي بيشمركة الرياضي في محافظة السليمانية.
و في منافسات الجولة الثانية للبطولة احكم فريق الشرطة قبضته على مباراته امام القاسم بتحقيقه نقاط الأشواط الثلاثة فيما انتهى لقاء الصناعة و مصافي الشمال بفوز الاول بثلاثة أشواط مقابل شوطين.
وشهد لقاء فريقي بيشمركة و الحبانية حضوراً جماهيرياً كبيراً لمشجعي فريق البيشمركة من كلا الجنسين لمؤازرة فريقهم بالكرة الطائرة.
و في منافسات الجولة الثانية للبطولة احكم فريق الشرطة قبضته على مباراته امام القاسم بتحقيقه نقاط الأشواط الثلاثة فيما انتهى لقاء الصناعة و مصافي الشمال بفوز الاول بثلاثة أشواط مقابل شوطين.
وشهد لقاء فريقي بيشمركة و الحبانية حضوراً جماهيرياً كبيراً لمشجعي فريق البيشمركة من كلا الجنسين لمؤازرة فريقهم بالكرة الطائرة.
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