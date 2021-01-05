اخبار العالم

البيان الختامي للقمة الخليجية

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر البيان الختامي للقمة الخليجية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد البيان الختامي للقمة الخليجية التي عقدت في مدينة العلا ، الثلاثاء، على وقوف دول مجلس التعاون صفا واحدا في مواجهة أي تهديد تتعرض له.
كما جاء في البيان الختامي "نرحب بالتوقيع على "بيان العلا" الذي يهدف إلى تعزيز وحدة الصف والتماسك بين دول مجلس التعاون".

وأضاف البيان أن "المجلس الأعلى يؤكد حرصه على قوة وتماسك مجلس التعاون ووحدة الصف بين أعضائه"، مؤكداً أن "توثيق العلاقات بين مصر ودول مجلس التعاون".

 

من جانبه، أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أن "قمة السعودية تفتح صفحة جديدة لاستقرار وتضامن الخليج"، مشيراً الى أن "اتفاق قمة السعودية يدعو إلى التصدي المشترك لأي تهديدات لأمن الخليج".

 

وشدد بن فرحان على أن "ما تم في قمة العلا اليوم طي كامل للخلاف مع قطر وعودة كاملة للعلاقات الدبلوماسية".

 

وكان افتتح القمة في وقت سابق من الثلاثاء، بحضور قادة الدول الخليجية بينها أمير قطر تميم بن حمد.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا