البيان الختامي للقمة الخليجية

كما جاء في البيان الختامي "نرحب بالتوقيع على "بيان العلا" الذي يهدف إلى تعزيز وحدة الصف والتماسك بين دول مجلس التعاون". وأضاف البيان أن "المجلس الأعلى يؤكد حرصه على قوة وتماسك مجلس التعاون ووحدة الصف بين أعضائه"، مؤكداً أن "توثيق العلاقات بين مصر ودول مجلس التعاون".

من جانبه، أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أن "قمة السعودية تفتح صفحة جديدة لاستقرار وتضامن الخليج"، مشيراً الى أن "اتفاق قمة السعودية يدعو إلى التصدي المشترك لأي تهديدات لأمن الخليج".

وشدد بن فرحان على أن "ما تم في قمة العلا اليوم طي كامل للخلاف مع قطر وعودة كاملة للعلاقات الدبلوماسية".