إسرائيل: عملية السلام مع الإمارات باتت رسمية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي، الثلاثاء، تسلم رسالة رسمية من الإمارات العربية المتحدة بإقرار اتفاقية السلام.

وقال أشكنازي في تغريدة عبر تويتر، إن "عملية السلام مع الإمارات أمست رسمية اليوم".

وأضاف: "هذا الصباح، تسلمت وزارة الخارجية (الإسرائيلية) رسالة رسمية من أبو ظبي تؤكد اقرار اتفاقية السلام من قبل الإمارات".

وتابع : "نهنئ أصدقاءنا من الإمارات في هذا اليوم الاحتفالي بالسلام في الشرق الاوسط".

وختم الوزير الإسرائيلي تغريدته بعبارة باللغة العربية "سلام عليكم وعلينا وبالنجاح للجميع".

ةفي أغسطس/ أب الماضي، وقعت دولة الإمارات وإسرائيل معاهدة سلام تاريخية، برعاية أمريكية، في خطوة يرى خبراء أنها ستفتح مسار إحياء مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

كما يعتبرون أن المعاهدة ستعزز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وستقطع الطريق على المزايدين والمتاجرين بالقضية الفلسطينية، والمستثمرين في الفوضى.