السعودية تشيد بمخرجات قمة العلا.. وتشكر الإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشادت السعودية، الثلاثاء، بالقمة الخليجية، في العلا، مؤكدة أنها أعلت المصالح العليا لدول المجلس والأمن القومي العربي.

وقال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، خلال كلمته قبيل إلقاء البيان الختامي للقمة، إن "حكمة قادة مجلس التعاون الخليجي قادرة على تجاوز أي خلافات".

وتابع: "نشكر الإمارات على ما بذلته خلال سنة قيادتها لأعمال الدورة الـ40 لمجلس التعاون الخليجي".

وأضاف أن "ما تحقق اليوم لم يكن ليتم إلا بحكمة قادتها وجهود الكويت والولايات المتحدة".

وأكد الأمير فيصل بن فرحان، أن "دول المجلس ستعمل من الآن كمنظومة واحدة لمواجهة كل المخاطر في المنطقة".

وشدد على ضرورة "أن يكون لدول المنطقة موقف موحد وواضح تجاه إيران وتهديداتها الإقليمية".

وأشار وزير الخارجية السعودي، إلى أن "هذا الاتفاق خطوة مهمة جدا للاستقرار لدول الخليج ومصر والمنطقة بشكل عام ".

وبيّن أن "الإرادة السياسية القوية لقادة دول مجلس التعاون هي الضمانة الكبرى لتنفيذ اتفاق العلا".

وعقدت الثلاثاء في مدينة العلا شمال غربي السعودية القمة الـ41 لقادة مجلس التعاون الخليجي.

ووقّع قادة وفود دول مجلس التعاون الخليجي، ومصر، في قمتهم بالسعودية، "بيان العلا" الذي أكد على "التضامن والاستقرار".

وتعد قمة العلا هي القمة الخليجية الـ66 منذ أول قمة خليجية عقدت في العاصمة الإماراتية أبوظبي مايو/ أيار 1981.