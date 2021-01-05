البيان الختامي للقمة الخليجية التي انعقدت في العلا السعودية اليوم الثلاثاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد البيان الختامي للقمة الخليجية التي انعقد في العلا السعودية اليوم الثلاثاء تعزيز التعاون العسكري بين دول المجلس وصياغة سياسة خارجية موحدة.



وشدد الإعلان الختمامي للقمة على أن توقيع مصر على بيان العلا يؤكد على العلاقات القوية التي تربطها بدول مجلس التعاون الخليجي.

وخلال القمة التاريخية اليوم الثلاثاء، وقّع قادة وفود دول مجلس التعاون الخليجي "بيان العلا" الذي أكد على "التضامن والاستقرار".

وجاء التوقيع في اختتام الجلسة الافتتاحية للقمة الخليجية، التي أكدت ضرورة التضامن والاستقرار الخليجي والعربي والإسلامي.

وأوضح البيان الختامي أنه تم الاتفاق على استكمال المنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة وصياغة سياسة خارجية موحدة لدول المجلس.