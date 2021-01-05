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عمان تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المتجدد

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متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة العمانية، تسجيل أول حالة إصابة من الطفرة الجينية لفيروس مرض كوفيد-19 التي أُعلن عنها مؤخرًا في المملكة المتحدة ودول أخرى.

وأشارت الوزارة في بيان لها، اليوم، إلى أنه تم تشخيص الطفرة الجينية لفيروس مرض كوفيد-19 في مقيم قدم إلى السلطنة من المملكة المتحدة وظهرت عليه الأعراض التنفسية أثناء خضوعه للعزل الصحي، وكانت فحوصات كوفيد-19 التي أُجريت له قبل الوصول وعند الوصول إلى السلطنة سلبية، وقد تم تطبيق جميع إجراءات الصحة العامة للتعامل مع الشخص المصاب وهو بحالة صحية جيدة ويخضع للعزل المنزلي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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