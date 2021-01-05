شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الأردنية ترحب بمخرجات القمة الخليجية الـ 41 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رحبت الحكومة الأردنية اليوم بمخرجات القمة الـ41 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي استضافتها المملكة اليوم وتحقيق المصالحة.

وقال نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي: إن «بيان العُلا» يشكل إنجازاً كبيراً في رأب الصدع وعودة العلاقات الأخوية إلى مجراها الطبيعي، بما يعزز التضامن والاستقرار في منطقة الخليج العربي، ويخدم طموحات شعوبها بالنمو والازدهار، ويسهم في تعزيز التضامن العربي الشامل وجهود مواجهة التحديات المشتركة.

وأشاد الصفدي بحرص جميع الأشقاء على تعزيز التضامن والاستقرار الخليجي والعربي، مثمنا الجهود الكبيرة التي قادها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - رحمه الله - والتي استمر بها الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة لتحقيق المصالحة، إضافة للجهود التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية وجميع الأطراف لتحقيق المصالحة.