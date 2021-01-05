شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو يوقع قرار الشطب.. السودان خارج قائمة الإرهاب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أنه وقع على قرار شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وكتب بومبيو في تغريدة عبر «تويتر» اليوم (الثلاثاء): «بعد شهور من المفاوضات، وقعت على أمر شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بضمان تعويض ضحايا الإرهاب الأمريكيين وذويهم».

وكان مجلس النواب الأمريكي تلقى في أكتوبر الماضي إخطارا من إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب بشطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وكانت السفارة الأمريكية في الخرطوم أعلنت في ديسمبر الماضي أن إلغاء تصنيف السودان «دولة راعية للإرهاب» دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 14 ديسمبر 2020.

وقررت واشنطن اتخاذ تلك الخطوة بعد موافقة السودان على دفع أكثر من 300 مليون دولار لحساب خاص بضحايا الإرهاب وعائلاتهم. ووافق السودان في الصفقة على دفع 335 مليون دولار لتعويض الناجين وعائلات الضحايا الذين أصيبوا في هجوم وقع في 1998 على سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا، عندما كان الرئيس السابق عمر البشير يرحب بـ«القاعدة» في البلاد، وهجوم آخر وقع على المدمرة الأمريكية «يو إس إس كول» قبالة الساحل اليمني في عام 2000.

وقد أعلنت السفارة الأمريكية في الخرطوم رسميا إزالة تصنيف «دولة راعية للإرهاب» عن السودان، بعد 27 عاما من وضع البلاد على قائمتها السوداء. وقالت السفارة في بيان على صفحتها في فيسبوك: «انقضت فترة إخطار الكونغرس.. ووقع وزير الخارجية إشعارا يفيد بأن إلغاء تصنيف الدولة الراعية للإرهاب عن السودان أصبح ساري المفعول اعتبارا من 14 ديسمبر، ليتم نشره في السجل الفيديرالي».

وكان ترمب أرسل إخطاره إلى الكونغرس في 26 أكتوبر، وتشطب الدولة من قائمة الإرهاب، بموجب القانون الأمريكي، بعد 45 يوما إن لم يعترض الكونغرس، ولم يبد الكونغرس بالفعل أي اعتراض.