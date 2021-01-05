شكرا لقرائتكم خبر الأسر المتعففة تستقبل كسوة الشتاء السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروع توزيع كسوة الشتاء للأسر العفيفة والمحتاجة في الأردن، بهدف الوصول إلى 18,088 من الأسر واللاجئين السوريين والفلسطينيين هناك، بتوزيع 36,176 بطانية و18,088 حقيبة شتوية لكل أسرة حسب احتياجات الأسر لفصل الشتاء.

وأكد مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الأردن سعود بن عبدالعزيز الحزيم، أن هذا المشروع يأتي ضمن الجهود الإغاثية التي تؤكد اهتمام المملكة - ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة - بالوقوف مع المحتاجين حول العالم، والحرص على تلمس احتياجاتهم، موضحا أن القيمة الإجمالية لهذا المشروع بلغت مليونا و698 ألف دولار أمريكي، ويقدر عدد الأفراد المستفيدين بـ90,440 فردا.

وأوضح مساعد الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية محمد ناصر الكيلاني، من جانبه، أنه تم إطلاق هذا المشروع نظرا لقدوم فصل الشتاء وسعيا للتخفيف من آثاره على الأسر الأردنية العفيفة واللاجئين السوريين والفلسطينيين في الأردن، مقدما خالص شكره وتقديره للمملكة على وقوفها الدائم مع الأسر المتضررة في الأردن.

وعلى صعيد آخر وزع المركز أمس، 32 طنا و100 كجم من السلال الغذائية للنازحين من محافظة صعدة إلى محافظة مأرب باليمن، استفاد منها 1,800 فرد.