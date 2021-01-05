الأسر المتعففة تستقبل كسوة الشتاء السعودية

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وأكد مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الأردن سعود بن عبدالعزيز الحزيم، أن هذا المشروع يأتي ضمن الجهود الإغاثية التي تؤكد اهتمام المملكة - ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة - بالوقوف مع المحتاجين حول العالم، والحرص على تلمس احتياجاتهم، موضحا أن القيمة الإجمالية لهذا المشروع بلغت مليونا و698 ألف دولار أمريكي، ويقدر عدد الأفراد المستفيدين بـ90,440 فردا.وأوضح مساعد الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية محمد ناصر الكيلاني، من جانبه، أنه تم إطلاق هذا المشروع نظرا لقدوم فصل الشتاء وسعيا للتخفيف من آثاره على الأسر الأردنية العفيفة واللاجئين السوريين والفلسطينيين في الأردن، مقدما خالص شكره وتقديره للمملكة على وقوفها الدائم مع الأسر المتضررة في الأردن.
وعلى صعيد آخر وزع المركز أمس، 32 طنا و100 كجم من السلال الغذائية للنازحين من محافظة صعدة إلى محافظة مأرب باليمن، استفاد منها 1,800 فرد.
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