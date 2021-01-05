شكرا لقرائتكم خبر دعوة لانتخابات رئاسية مبكرة في تونس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا القيادي في حزب (قلب تونس)، الذي حل في المركز الثاني في انتخابات 2019، عياض اللومي، إلى تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة ردا على دعوات متكررة من الرئيس الحالي قيس سعيد لتعديل الشرعية.

وقال اللومي «لدينا تخوف من أن يكون وراء الحوار الوطني إما محاولة لإسقاط حكومة هشام المشيشي أو تغيير نظام الحكم، نحن نعتبر هذا جريمة».

ويستعد الاتحاد العام التونسي للشغل ذو النفوذ القوي في تونس لإطلاق حوار وطني وافق عليه الرئيس قيس سعيد بهدف التوصل إلى حلول للأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، لكن سعيد لمح ضمنيا إلى استثناء أحزاب بعينها ومن بينها حزب (قلب تونس).