الحوثيون يفرضون إتاوات على طريقة حزب الله

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شنت ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران حملة جبايات كبيرة بمناطق سيطرتها باسم «يوم الشهيد» بالتواكب مع حياء الذكرى الأولي لمصرع قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

وخصص الانقلابيون مبالغ مالية كبيرة لإقامة فعاليتهم الطائفية، في حين يرفضون دفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتهم، حيث أفادت مصادر مطلعة بأن لجنة الاحتفالات الحوثية أقرت، خلال لقاء موسع، الإعداد لتنظيم المئات من الفعاليات المركزية والفرعية للاحتفاء بتلك المناسبة على مستوى المؤسسات والسلطات المحلية كافة في العاصمة وبقية المناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة، بهدف حشد مقاتلين جدد لجبهات القتال، ونهب أموال الدولة لصالح قيادات حوثية، وفرض إتاوات على طريقة حزب الله وإيران.

وشرعت الجماعة الانقلابية الموالية لإيران في سياق احتفالاتها، بنشر صور ضخمة للقتلى من قياداتها في مختلف الأماكن المخصصة للدعاية الإعلانية بشوارع صنعاء والأماكن العامة وفي الشوارع الرئيسية لمراكز المحافظات، حيث غطت الصور معظم الشوارع والأحياء وواجهات المؤسسات الحكومية.

وفرضت ميليشيات الحوثي الانقلابية، إتاوات مالية جديدة على مواطني محافظة إب، وسط اليمن، لدعم ما يسمى بالمجهود الحربي، وقالت مصادر محلية إن الميليشيات فرضت على القرى والحارات في المديريات والمدن، مبالغ مالية محددة موزعة على الأهالي، وبشكل إلزامي عبر المشايخ والمشرفين.

من جهة أخرى، أعلن البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام إتلاف كمية جديدة من الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة مأرب شمالي شرق اليمن، وقال مدير البرنامج العميد أمين العقيلي، إن الفرق الهندسية بالشراكة مع المشروع السعودي مسام» أتلفت أكثر من 3500 من الألغام ومخلفات الحرب في منطقة الطلعة الحمراء بصرواح غرب محافظة مأرب.

وأوضح أن تلك الألغام تم جمعها، من مناطق عدة شهدت مواجهات وتعرضت لزراعة الألغام من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية، وأشار العقيلي إلى أن الاستقرار الأمني في محافظة مأرب والمحافظات المحررة ساعد البرنامج في أداء مهامه على أكمل وجه، منوها إلى وجود استعدادات لتنفيذ عمليات إتلاف للألغام ومخلفات الحرب في محافظات عدة خلال الأيام المقبلة.

إلى ذلك فككت الفرق الهندسية للقوات المشتركة صاروخين حولتهما الميليشيات الحوثية إلى عبوات ناسفة في منطقة القضبة غرب مديرية الدريهمي جنوب الحديدة.

وقال مصدر هندسي بالقوات المشتركة: إن الفرق الهندسية قامت بعملية مسح ميداني لمنطقة القضبة وتمكنت من العثور على صاروخين من مخلفات الحوثيين وفككتهما بنجاح. وأضاف المصدر أن الميليشيات الحوثية زرعت الصاروخين في مربع بالغ الأهمية، حيث يعمل فيه مئات الصيادين من أبناء الدريهمي.

من جانب آخر أكد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، أن «هذا العام سيكون عام الانتصارات والخلاص النهائي من العصابة الحوثية المدعومة من إيران إلى الأبد».

وقال في كلمة له خلال تدشين قيادة المنطقة العسكرية السادسة (الجوف) العام التدريبي العملياتي والقتالي والإعداد المعنوي للعام الجديد 2021 إن أهمية التدريب والتأهيل لا تقل عن أهمية المعركة في الميدان، موجها قيادة المنطقة بمضاعفة برامج التدريب النوعية باعتبارها ركيزة مهمة في إنجاح المعركة المقدسة ضد ميليشيات الحوثي.

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