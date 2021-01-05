عضوان بالكونجرس يطالبان بفتح تحقيق مع ترمب

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وكشفت مكالمة هاتفية في مطلع الأسبوع الحالي، كانت صحيفة (واشنطن بوست) هي أول من نشر فحواها، أن ترمب توسل إلى المسؤول الأول عن الانتخابات في ولاية جورجيا لكي يقلب نتائج الانتخابات التي جرت في الثالث من نوفمبر الماضي، قائلا له «إن كل ما عليك هو إيجاد 11780 صوتا».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طلب عضوان ديمقراطيان بمجلس النواب الأمريكي يوم الاثنين من مكتب التحقيقات الاتحاي (إف بي آي) فتح تحقيق جنائي مع الرئيس دونالد ترمب لقيامه بالضغط على مسؤولين من أجل قلب نتائج الانتخابات الرئاسية.وكشفت مكالمة هاتفية في مطلع الأسبوع الحالي، كانت صحيفة (واشنطن بوست) هي أول من نشر فحواها، أن ترمب توسل إلى المسؤول الأول عن الانتخابات في ولاية جورجيا لكي يقلب نتائج الانتخابات التي جرت في الثالث من نوفمبر الماضي، قائلا له «إن كل ما عليك هو إيجاد 11780 صوتا».

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