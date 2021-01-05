كوريا تستدعي السفير الإيراني وتحتج على احتجاز ناقلة نفط

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استدعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أمس السفير الإيراني لدى البلاد للاحتجاج على احتجاز إيران ناقلة نفط ترفع علم كوريا الجنوبية.

ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية فقد عبر مدير دائرة شؤون أفريقيا والشرق الأوسط بالوزارة كو كيونج سوك أثناء لقائه السفير الإيراني لدى سول سعيد بادامشي شابستاري عن أسفه لاحتجاز الحرس الثوري الإيراني ناقلة النفط (هانكوك كيمي) في اليوم السابق، وطالب المسؤول السفير الإيراني بالإفراج عن ناقلة النفط في أقرب وقت.

وأكد السفير شابستاري عند وصوله إلى الوزارة أن جميع البحارة بأمان، وأضاف «لا داعي للقلق بشأن سلامتهم»، غير أنه لم يعلق على أسباب الاحتجاز ولا موعد الإفراج عن الناقلة.

وأكدت وزيرة الخارجية كانج كيونج هوا أن بلادها تبذل جهدا دبلوماسيا لإطلاق سراح الناقلة المحتجزة في إيران في القريب العاجل.

وحول تحليلات تفيد بأن دوافع الاحتجاز هي تجميد أموال حساب بنك إيران المركزي في بنك كوري، قالت «إنه من السابق للأوان التحدث عن الدوافع في الوقت الراهن، وإن الأمر المستعجل هو تأمين سلامة طواقم الناقلة».