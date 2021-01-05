شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير مطر ينعى رئيس الحزب الناصرى: فقدنا سياسيا محنكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، عضو مجلس الشيوخ ببالغ الحُزن والأسي الراحل سيد عبد الغني رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري وأمين صندوق نقابة المحامين المصريين والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب والذي وافته المنية صباح اليوم متأثرا بفيروس كورونا.

وأكد "مطر" أن مصر فقدت سياسيا محنكا ونقابيا متفانيا في عمله النقابي، مقدما خالص التعازي إلى أسرة الفقيد وتلاميذه ومحبيه في مصر وسائر أقطار العالم العربي، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يجعل الجنة مأواه ومستقره.

وقد توفى صباح اليوم الثلاثاء، سيد عبد الغنى، رئيس الحزب الناصري، وأمين صندوق النقابة العامة للمحامين، إثر إصابته بفيروس كورونا.

كان المحامى سيد عبد الغنى، رئيس الحزب الناصرى، وأمين صندوق نقابة المحامين، قد دخل العناية المركزة منذ أيام بعد إصابته بفيروس كورونا، وتدهور حالته الصحية.