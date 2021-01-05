نقابة المحامين تتلقى العزاء فى الراحل سيد عبد الغنى بمقر النقابة الخميس المقبل

ومن المقرر أن يتلقى العزاء نقيب المحامين رجائى عطية، وأعضاء مجلس النقابة، وأفراد أسرة الراحل.

ويذكر أن جنازة الراحل سيد عبد الغنى شيعت عصر اليوم من مسجد السيدة نفيسة، وتقدم المشيعين نقيب المحامين رجائي عطية، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، وأسرة وأصدقاء وتلامذة الراحل.