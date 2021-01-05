شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المحامين تتلقى العزاء فى الراحل سيد عبد الغنى بمقر النقابة الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تقيم نقابة المحامين وأسرة الراحل سيد عبد الغنى أمين صندوق نقابة المحامين، والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، ورئيس الحزب الناصرى، عزاء له الخميس القادم، بمقر النقابة بشارع رمسيس، عقب صلاة المغرب.
ومن المقرر أن يتلقى العزاء نقيب المحامين رجائى عطية، وأعضاء مجلس النقابة، وأفراد أسرة الراحل.
ويذكر أن جنازة الراحل سيد عبد الغنى شيعت عصر اليوم من مسجد السيدة نفيسة، وتقدم المشيعين نقيب المحامين رجائي عطية، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، وأسرة وأصدقاء وتلامذة الراحل.