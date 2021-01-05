بعد إعلان المصالحة.. ولي العهد السعودي يصطحب تميم في جولة بالعلا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صفوت:

اصطحب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، الأمير تميم بن حمد أمير دولة قطر، في جولة بسيارته في صحراء مدينة العلا السعودية، والتي احتضنت أعمال القمة الخليجية الـ 41 اليوم، وصدر عنها "إعلان العلا"، لإنهاء المقاطعة بين الرباعي العربي (مصر والإمارات والسعودية والبحرين) وقطر.

وعرضت قناة "العربية" السعودية، مقطع فيديو مساء الثلاثاء، حمل عنوان "الأمير محمد بن سلمان يأخذ الشيخ تميم في جولة بالعلا" الذي لاقى انتشارًا هائلاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، وتويتر" ويظهر خلاله ولي العهد السعودي وأمير قطر، وهما داخل سيارة في صحراء المملكة.

واستقبل محمد بن سلمان، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في مطار العلا، الذي ترأس وفد قطر، في القمة الخليجية الـ41، بعد إعلان فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين البلدين.

وتداول رواد موقع "تويتر" صورة خلال جولة تميم وابن سلمان، وهما يتجاذبان أطراف الحديث.

احتضنت محافظة العُلا السعودية قمة مجلس التعاون الخليجي في دورتها الـ41، الثلاثاء، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وبحضور قادة وممثلي الإمارات والكويت وقطر والبحرين وعُمان ومصر.

وسُمّيت القمة بـ"قمة قابوس والشيخ صُباح"، بتوجيه من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، تكريمًا لسلطان عُمان وأمير الكويت اللذين وافتهما المنيّة العام الماضي.

واقتصرت الجلسة الأولى من القمة على كلمة لولي العهد السعودي، وأخرى مُقتضبة لأمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، فيما وقّع المجتمعون، وبينهم سامح شكري وأمير قطر، على بيان "المصالحة العربية" الختامي بعد الاطلاع عليه.